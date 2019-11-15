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Алиев расстроен из-за неудавшего четверного лутца

16:30
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Российский фигурист Дмитрий Алиев, занимающий второе место в короткой программе у мужчин на московском этапе серии «Гран-при» отметил, что не доволен тем, что у него получился лишь один четверной прыжок. В программе спортсмена был заявлен каскад четверной лутц + тройной тулуп, однако он исполнил лутц лишь в три оборота.

— Ошибочки были, четверной лутц должнен был быть исполнен в каскаде, — сказал Алиев. — Старался раскрыться в дорожке, показать программу эмоциональнее, но не получилось. (Екатерина Беспалова)

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