Алиев расстроен из-за неудавшего четверного лутца

Российский фигурист Дмитрий Алиев, занимающий второе место в короткой программе у мужчин на московском этапе серии «Гран-при» отметил, что не доволен тем, что у него получился лишь один четверной прыжок. В программе спортсмена был заявлен каскад четверной лутц + тройной тулуп, однако он исполнил лутц лишь в три оборота.

— Ошибочки были, четверной лутц должнен был быть исполнен в каскаде, — сказал Алиев. — Старался раскрыться в дорожке, показать программу эмоциональнее, но не получилось. (Екатерина Беспалова)