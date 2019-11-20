Алиев рассказал, как во время проката послал Татьяне Тарасовой воздушный поцелуй

Вице-чемпион Европы 2018 года Дмитрий Алиев, занявший второе место на московском этапе серии «Гран-при», рассказал, как ему давался прокат произвольной программе в Москве.

— В время проката Евгений Владимирович (Рукавицын) закричал, — цитируют «РИА «Новости» Алиева. — Что именно, я не разобрал, но я пошел и сделал второй четверной. Потом послышалось, что Татьяна Анатольевна Тарасова мне что-то тоже крикнула перед акселем, мне это помогло не расслабиться — я ей воздушный поцелуй отправил.

Алиев практически гарантировал себе попадание в Финал серии, однако судьба его путевки на турнир решится на японском этапе.