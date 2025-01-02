Алиев: «Борюсь с травмой на протяжении сезона»

Фигурист Дмитрий Алиев рассказал, что испытывает боли в колене по ходу текущего сезона.

«Я с травмой борюсь на протяжении всего сезона, но у меня много ЛФК (лечебная физическая культура — Прим. «СЭ»), она потихонечку сходит на нет, однако пока еще болезненные ощущения присутствуют», — приводит слова Алиева РИА «Новости».

В декабре Алиев занял девятое место на чемпионате России по фигурному катанию в Омске. Он набрал 258,91 балла по итогам короткой и произвольной программ.