Алиев прыгнул четверной тулуп на первой тренировке после карантина

Российский фигурист Дмитрий Алиев смог исполнить четверной тулуп на первой тренировке после трехмесячной паузы. Чемпион Европы-2020 находится на сборах в Кисловодске.

«Мы впервые вышли на лед, не катался я три месяца, с отмены чемпионата мира. За это время я придумал челлендж: прыгнуть на первой тренировке четверной прыжок. Не хочу хвастаться, просто верьте в себя, верьте в свое тело. Вот тот самый момент», — сказал Алиев в ролике, который выложил в Instagram.