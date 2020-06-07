ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Алиев прыгнул четверной тулуп на первой тренировке после карантина

16:45
Дмитрий Алиев исполняет четверной тулуп. Фото Instagram
Дмитрий Алиев исполняет четверной тулуп. Фото Instagram
Теги:

Российский фигурист Дмитрий Алиев смог исполнить четверной тулуп на первой тренировке после трехмесячной паузы. Чемпион Европы-2020 находится на сборах в Кисловодске.

«Мы впервые вышли на лед, не катался я три месяца, с отмены чемпионата мира. За это время я придумал челлендж: прыгнуть на первой тренировке четверной прыжок. Не хочу хвастаться, просто верьте в себя, верьте в свое тело. Вот тот самый момент», — сказал Алиев в ролике, который выложил в Instagram.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир