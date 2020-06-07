Алиев прыгнул четверной тулуп на первой тренировке после карантина
16:45
Российский фигурист Дмитрий Алиев смог исполнить четверной тулуп на первой тренировке после трехмесячной паузы. Чемпион Европы-2020 находится на сборах в Кисловодске.
«Мы впервые вышли на лед, не катался я три месяца, с отмены чемпионата мира. За это время я придумал челлендж: прыгнуть на первой тренировке четверной прыжок. Не хочу хвастаться, просто верьте в себя, верьте в свое тело. Вот тот самый момент», — сказал Алиев в ролике, который выложил в Instagram.
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