Алиев приступил к тренировкам после лечения в Германии

Чемпион Европы Дмитрий Алиев провел первую тренировку после лечения в Германии, информирует ТАСС.

21-летний Алиев из-за травмы не принял участие в контрольных прокатах сборной России, которые прошли 12-13 сентября в московском дворце спорта «Мегаспорт». Фигурист был вынужден пройти обследование и лечение в Германии из-за усилившейся боли в нижней части спины, переходящей в правый тазобедренный сустав.

Алиев является чемпионом Европы 2020 года, также он выигрывал серебряную медаль европейского первенства в 2018 году.