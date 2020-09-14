ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Алиев приступил к тренировкам после лечения в Германии

15:26
Теги:

Чемпион Европы Дмитрий Алиев провел первую тренировку после лечения в Германии, информирует ТАСС.

21-летний Алиев из-за травмы не принял участие в контрольных прокатах сборной России, которые прошли 12-13 сентября в московском дворце спорта «Мегаспорт». Фигурист был вынужден пройти обследование и лечение в Германии из-за усилившейся боли в нижней части спины, переходящей в правый тазобедренный сустав.

Алиев является чемпионом Европы 2020 года, также он выигрывал серебряную медаль европейского первенства в 2018 году.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9451729

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир