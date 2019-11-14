Известный журналист из США Джеки Вонг выразил мнение, что действующий вице-чемпион Европы Александр Самарин займет пятое место на московском этапе «Гран-при».

— Завоевав серебро на этапе во Франции две недели назад, Самарин, возможно, начал поступательное движение, однако в его программах есть риски, — написал Вонг. — У него очень большой потенциал для того, чтобы оказаться на подиуме, но ему придется кататься, как в Гренобле.

— Четыре недели назад Алиев завоевал свою первую в карьере медаль этапа «Гран-при», и на этой неделе он потенциально может даже выиграть свой первый этап серии, — аргументировал свой прогноз на победу Дмитрия Алиева в Москве Вонг. — Из всех участников предстоящего этапа он и Уно являются двумя самыми сбалансированными фигуристами.

Японец Сома Уно займет на турнире третье место, считает Вонг. Мужчины представят короткую программу на этапе «Гран-при» в Москве 15 ноября в 14.00.