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Алиев ошибся на четверном лутце в произвольной программе на Finlandia Trophy

Россиянин Дмитрий Алиев ошибся на четверном лутце в произвольной программе на Finlandia Trophy
21:07
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Чемпион Европы Дмитрий Алиев с двумя четверными прыжками выступил в произвольной программе на турнире серии ISU Challenger Finlandia Trophy в Эспоо.

В начале он прыгнул четверной лутц с ошибкой на выезде, затем сделал каскады четверной тулуп + тройной тулуп и тройной аксель + ойлер + тройной сальхов, сольные тройной флип, тройной аксель и тройной риттбергер, а в каскаде тройной лутц + тройной тулуп сдвоил первый прыжок.

Алиев получил за произвольную программу 170,97 балла и набрав 249,25 балла по сумме стал третьим на Finlandia Trophy.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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