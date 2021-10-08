Алиев ошибся на четверном лутце в произвольной программе на Finlandia Trophy
Россиянин Дмитрий Алиев ошибся на четверном лутце в произвольной программе на Finlandia Trophy
21:07
Чемпион Европы Дмитрий Алиев с двумя четверными прыжками выступил в произвольной программе на турнире серии ISU Challenger Finlandia Trophy в Эспоо.
В начале он прыгнул четверной лутц с ошибкой на выезде, затем сделал каскады четверной тулуп + тройной тулуп и тройной аксель + ойлер + тройной сальхов, сольные тройной флип, тройной аксель и тройной риттбергер, а в каскаде тройной лутц + тройной тулуп сдвоил первый прыжок.
Алиев получил за произвольную программу 170,97 балла и набрав 249,25 балла по сумме стал третьим на Finlandia Trophy.
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