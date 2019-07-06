Алиев объявил музыку для своих программ на новый сезон

Российский фигурист Дмитрий Алиев назвал музыку к своим программам на предстоящий сезон. Произвольную спортсмен будет исполнять под трек "The Sounds of Silence" рок-группы Disturbed, короткую – под композицию "Je Dors Sur Des Roses" Микеланджело Локонте из рок-оперы "Моцарт".

В минувшем сезоне 20-летний Алиев занял 9-е место в чемпионате России. Спортсмен не попал в состав сборной на чемпионат мира в японской Сайтаме.

Ранее тренер спортсмена Евгений Рукавицын сообщил, что Алиев начнет подготовку к новому сезону после призыва в армию.