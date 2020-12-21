Алиев объяснил, почему он пропустит чемпионат России

Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, почему он не выступит на чемпионате России по фигурному катанию.

«Я пробовал и надеялся, что после болезни у меня не уйдет форма и не будет истощения организма, — написал спортсмен в Instagram. — К сожалению, за пять дней мне не удалось привести себя в рабочее состояние, чтобы биться так, как я хочу! Я пытался обмануть природу, но она оказалась мудрее».

Алиев также выразил сожаление в связи с тем, что не сможет участвовать в чемпионате. Он пожелал участникам турнира выступить достойно и поблагодарил болельщиков за поддержку. Ранее из-за заражения коронавирусом спортсмен пропустил этап Кубка России в Москве.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 24 по 26 декабря. 21-летний Дмитрий Алиев — чемпион Европы-2020, серебряный призер чемпионата Европы-2018.