Алиев не любит оговаривать возможные перестановки прыжков в программе на случай ошибок. И вот почему
Вице-чемпион Европы 2018 года Дмитрий Алиев, занявший второе место на московском этапе серии «Гран-при», отметил, что не любит проговаривать с тренером возможные перестановки элементов в программе в случае незапланированных ошибок.
— На тренировках перестановки элементов периодически оговариваются, но я не люблю это оговаривать, — сказала в видеоинтервью ФФКР. — Зачем говорить о плохом? Cрывать-не срывать. Перестановки идут по ходу программы, иногда получаются казусы, как у меня с лутцем. За время тренировок у меня не было таких прокатов произвольной программы, поэтому я немножко не сообразил, что в каскаде нужно прыгать тройной флип.
В Москве в произвольной программе Алиев вместо запланированного четверного лутца сделал этот прыжок только в три оборота, вследствие чего тройной лутц в каскаде из-за превышения числа допустимых повторов не был засчитан.