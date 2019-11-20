Алиев не любит оговаривать возможные перестановки прыжков в программе на случай ошибок. И вот почему

Вице-чемпион Европы 2018 года Дмитрий Алиев, занявший второе место на московском этапе серии «Гран-при», отметил, что не любит проговаривать с тренером возможные перестановки элементов в программе в случае незапланированных ошибок.

— На тренировках перестановки элементов периодически оговариваются, но я не люблю это оговаривать, — сказала в видеоинтервью ФФКР. — Зачем говорить о плохом? Cрывать-не срывать. Перестановки идут по ходу программы, иногда получаются казусы, как у меня с лутцем. За время тренировок у меня не было таких прокатов произвольной программы, поэтому я немножко не сообразил, что в каскаде нужно прыгать тройной флип.