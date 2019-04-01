Алиев на тренировке сделал каскад с четверным тулупом. Видео

Российский фигурист Дмитрий Алиев разметил видео в Инстаграме, на котором он исполняет каскад из четверного тулупа и тройного акселя на тренировке в Санкт-Петербурге.

– Пробуем что-то новое! Например комбинацию из 4Т+3А, – написал фигурист.

В этом сезоне 19-летний Алиев занял 9-е место в чемпионате России. Спортсмен не попал в состав сборной на чемпионат мира в японской Сайтаме.

Ранее тренер спортсмена Евгений Рукавицын сообщил, что Алиев начнет подготовку к новому сезону после призыва в армию.