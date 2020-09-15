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«Алена предстала в достаточно сыром виде». Авербух — о форме Косторной

18:21
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вице-чемпион Олимпиады-2002 и чемпион мира Илья Авербух высказался о форме чемпионки Европы Алены Косторной. На контрольных прокатах спортсменка исполнила только короткую программу, в которой сделала двойной аксель, тройной лутц с помаркой и каскад тройной флип+тройной тулуп. Обычно она исполняла тройной аксель.

В межсезонье фигуристка перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко вне трансферного окна.

— Практически всем специалистам видно, что Алена предстала в достаточно сыром виде. Это касается и качества не только хореографии, но и качества прыжков. Отказ от исполнения тройного акселя, едва спасенный лутц... Это не та Косторная, которая была во время победы на чемпионате Европы. Но оно, наверное, и понятно, на это есть объективные причины, — приводит «РИА Новости» слова Авербуха.

В минувшем сезоне Косторная выиграла финал «Гран-при», чемпионат Европы и стала вице-чемпионкой Росии.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200915/kostornaya-1577265597.html

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