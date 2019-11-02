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«Алена отдала всю себя, неужели судьи приберегали оценки для Загитовой?» Реакция зарубежных фанатов на судейство Косторной во Франции

09:04
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Зарубежные поклонники фигурного катания в Twitter были неприятно удивлены оценками Алены Косторной в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции. 15-летняя россиянка получила за ее прокат 74,24 балла c тройным акселем, на котором был обнаружен недокрут.

juzolsky: Оценки Косторной не позволяют наслаждаться остальной частью соревнований.

TrevonCarl: Ее компоненты должна была быть выше (и значительно выше, чем у Загитовой).

misskiwipose: Почему они приберегали баллы для Алины? Это так нечестно, Алена отдала все.

allegedlyak628: Что случилось с оценками Алены? Она должна была получить, как минимум, 80!

jonathanblogs: Загитова, получила преимущество в компонентах как олимпийская чемпионка и чемпионка мира. Это нормальная практика.

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