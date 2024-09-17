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Леонова о словах Лиза: «Никакого упадка у нас в фигурном катании нет»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова отреагировала на слова американского журналиста Дэйва Лиза, который заявил о снижении уровня российского фигурного катания.

«Я присутствовала на прокатах сборной России, наблюдала за женским и мужским катанием. У меня даже язык не поворачивается сказать, что у нас присутствует какой-то упадок. Ребята показали просто невероятный уровень, часто я видела элементы ультра-си. Я не могу понять, на чем основаны высказывания Лиза. В мире фигурное катание тоже не стоит на месте, но я с мнением данного эксперта точно не соглашусь», — приводит «РБ Спорт» слова Леоновой.

Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от участия в международных турнирах.

Источник: РБ Спорт
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