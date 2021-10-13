Вице-чемпионка мира 2012 года Алена Леонова в интервью «СЭ» поделилась мнением о введении новых, более строгих ограничительных мер в адрес молодых фигуристок, владеющих элементами ультра-си.

«Как и у любой подобной инициативы, у возрастного ценза есть две стороны медали. С одной стороны, я за соблюдение возрастных ограничений. Но, с другой стороны, тогда ведь не будет никакого прогресса. Так что, видимо, лучше всего оставить сейчас все как есть и давать возможность молодым выступать за свою страну. Они же выигрывают медали за Россию. Конечно же, хочется видеть их в спорте как можно дольше. Как я и Лиза. Туктамышева в этом плане вообще умничка, она вышла на свой пик в таком возрасте. Ее пример должен вдохновлять. Поэтому я думаю, что добиваться сохранения наших звезд в спорте надо не запретами для талантливой молодежи. Все должно быть честно, и нет смысла бороться с природой», — сказала Леонова.

Отметим, что недавно спортсменка заявила о завершении спортивной карьеры.

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