Алена Леонова — о Горшкове: «Если человек уже 12 лет находится на этом посту, значит, он предан своей работе»

Вице-чемпионка мира-2012 по фигурному катанию Алена Леонова позитивно отреагировала на переизбрание Александра Горшкова на пост главы ФФККР.

«Если человек уже 12 лет находится на этом посту, значит, он предан своей работе, и к нему, естественно, есть доверие. Его очень ценят. Когда я каталась, как раз его избрали президентом федерации. Могу сказать о нем только позитивные слова и слова благодарности.

Если говорить о серии Гран-при в России, то в нынешней ситуации это огромный праздник иметь хоть какой-то соревновательный опыт. Конечно, лучше, если он будет с участием иностранных спортсменов. Но любой старт — это большая радость не только для спортсменов, но и для болельщиков", — приводит слова Леоновой «РБ Спорт».

75-летний Горшков занимает пост главы ФФККР с 2010 года. Он является первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в комментарии «СЭ» заявила, что федерация прекрасно работает при Горшкове.