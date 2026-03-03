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3 марта, 13:17

Леонова: «Сотрудничество с Ришо даст Трусовой новый опыт»

Артем Рыжкин

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова отреагировала на сотрудничество Александры Игнатовой (Трусовой) с французским хореографом Бенуа Ришо.

«Она уже работает с Этери Тутберидзе, и это, наверное, самое главное. А работа с Бенуа — это хорошее дополнение. Безусловно, это будет большой плюс для Саши. У нее появится новый опыт. Ришо — топ-хореограф, который поставил много красивых программ сильнейшим фигуристам мира», — приводит слова Леоновой NEWS.ru.

Ришо известен работой с двукратным чемпионом Европы французом Адамом Сяо Хим Фа. В 2024 году французский специалист был признан лучшим хореографом мира по версии Международного союза конькобежцев (ISU).

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Источник: NEWS.ru
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Александра Трусова - Игнатова
Алена Леонова
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