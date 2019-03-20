Алена Леонова: "Медведева заслужила оценку выше, чем получила"

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова прокомментировала "СЭ" итоги короткой программы у женщин на ЧМ по фигурному катанию в Саитаме (Япония). Лучшее выступление показала Алина Загитова (82,08). Евгения Медведева заняла четвертое место (74,23).

- Думаю, Загитова сделала серьезную заявку на золото. Она настолько уверенно каталась, что у меня не было никаких сомнений в ее победе. Алина показала, что она на голову выше всех. К тому же, я думаю, что она сделала серьезные выводы после выступления на чемпионате Европы, что и помогло ей обрести уверенность.

- Почему Рика Кихира заняла всего 7-е место? Ее ведь называли одним из фаворитов.

- На мой взгляд, такой результат был немного предсказуем. Кихира в течении всего сезона срывала короткую программу. Меня это практически не удивило. Самое важное – ей теперь очень сложно цепляться за медаль. Японке нужно рисковать, выполнять в произвольной программе 2 тройных акселя, чисто откатать всю программу и только в этом случае у нее будет шанс зацепиться за тройку.

- Что скажете о прокате Медведевой?

- Шансы на медаль у Евгении хорошие, она ненамного отстала от соперниц, которые вошли в тройку. Не могу сказать про золото, но пьедестал реален. Для меня очень странно, что судьи поставили Медведевой недокрут на тулупе, мне кажется, что она заслуживала несколько большую оценку, чем ту, которую получила.

Произвольная программа у женщин состоится в пятницу, 22 марта. Начало – в 11.30 по Москве. (Иван Торопцев)

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