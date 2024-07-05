Экс-фигуристка Леонова: «Трусовой нужно быть очень хорошо подготовленной физически, чтобы конкурировать»

Бывшая фигуристка Алена Леонова поделилась мнением о том, что Александра Трусова намерена возобновить свою карьеру.

«Трусовой сейчас нужно быть очень хорошо подготовленной физически, чтобы она смогла конкурировать. Как показал нынешний сезон, не так много девушек заходило в тройные акселя и четвертные прыжки. Сейчас, как мне кажется, Александре и ультра-си особо не нужны. Если Трусова постепенно будет набирать форму и к середине сезона добавит тройной или четвертной аксель в свои выступления, то для нее это будет очень здорово и она при этом будет стопроцентно конкурентоспособной», — цитирует Леонову «РБ Спорт».

4 июля стало известно, что Трусова планирует выступить на контрольных прокатах сборной России.