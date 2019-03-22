Алена Леонова: "Бронза Медведевой равноценна победе"

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова прокомментировала "СЭ" итоги чемпионата мира по фигурному катанию у женщин, который проходит в японской Сайтаме.

Россиянка Алина Загитова стала чемпионкой мира, набрав в сумме за короткую и произвольную программу 237,50 балла.

Серебро осталось за представительницей Казахстана Элизабет Турсынбаевой, которая, как и Загитова, является ученицей Этери Тутберидзе, на ее счету 224,76 балла. Бронзовую медаль получила Евгения Медведева, представляющая Россию, у нее 223,80 балла.

– Как Загитовой удалось преодолеть все падения этого сезона?

– Даже не знаю, что помогло Алине. Наверное, любовь тренера и близких, которые окружили Загитову любовью и отстранили от негатива, который преследовал ее по ходу всего сезона. Думаю, это отразилось на ее катании. Сегодня с уверенностью можно сказать, что Алина была на голову выше всех, я очень рада за ее успех на чемпионате мира.

– Медведева вернулась? Сможет ли прибавлять дальше?

– Женя тоже большая умница, для нее эта бронза – с золотым отливом. Медведева, наверное, даже не ожидала, что поборется за место в тройке, но получилось так, что она здорово выступила, превзошла себя. Евгения выполнила свою работу на "отлично". Вообще, для каждой из наших девочек на пьедестале их результаты – победа. Загитова очень хотела завоевать золото, потому что у нее не было побед на чемпионатах мира, а Медведева победила саму себя.

– Получается, что на подиуме две нынешних ученицы Тутберидзе и одна бывшая.

– Да, очень интересная картинка получилась на подиуме. Элизабет Турсынбаева, безусловно, заслужила это серебро. Она выполнила все прыжки, в том числе и четверной сальхов. Видна рука тренера, видно огромное желание самой спортсменки. Элизабет с каждым турниром показывала результаты все выше и выше, и вот, на чемпионате мира она вышла на свой пик.

– Турсынбаева с ее четверными прыжками – конкурент молодых россиянок из группы Тутберидзе в будущем?

– Конечно, сейчас получается так, что без четверных – никуда. Тройными прыжками теперь, можно сказать, никого не удивишь, девочки стараются прыгать тройной аксель. К тому же мы знаем, что две ученицы из группы Этери Тутберидзе, Саша Трусова и Аня Щербакова, делают четверные прыжки. Если Турсынбаева будет делать, например, два четверных в программе – а я думаю, что она на это способна – это будет серьезная заявка. (Иван Торопцев)

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