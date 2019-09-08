Алена Косторная: «Воспитательная роль Загитовой? Мы одного возраста и общаемся на равных»

Победительница юниорского финала «Гран-при»-2018/19 и вице-чемпионка мира среди юниоров-2018 Алена Косторная после исполнения произвольной программы на контрольных прокатах сборной России отметила, что обычно и она, и одногруппницы всегда смотрят выступления друг друга.

— Алина Загитова вчера смотрела выступления остальных участниц, в том числе и мое? Так мы всегда смотрим с одногруппницами выступления друг друга и подсказываем что-то, — сказала Косторная. — Особая воспитательная роль Алины? Мы примерно одного возраста и общаемся на равных.

Косторная начнет сезон на предсезонном турнире Finlandia Trophy, который пройдет в финском Эспоо с 11 по 13 октября. Соперницы фигуристки пока неизвестны, поскольку список участников турнира еще не сформирован. (Екатерина Беспалова)