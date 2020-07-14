Алена Косторная: «Тутберидзе часто называют «Снежной Королевой», но это неправда. Она добрая и открытая»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная поделилась впечатлениями о работе с тренером Этери Тутберидзе.

Ранее 16-летняя Косторная получила награду ISU «Новичок года». Тутберидзе получила приз лучшему тренеру.

«Этери Георгиевну часто называют «Снежной Королевой», но это неправда. Она очень добрая, открытая и честная. Она всегда говорит правду и никогда от тебя ничего не скроет.

Она всегда готова помочь и дать совет по какому-то недочету. Это касается не только тренировок, но и жизни. Ее называют «железной леди», но она не такая", — приводит слова Косторной Olympic Channel.

16-летняя Косторная также является победительницей финала Гран-при-2019 в Турине.

«Постараюсь откатать два сезона и попробую стать нейрохирургом». Косторная рассказала о планах на будущее