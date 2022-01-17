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Сегодня, 18:38

Алена Косторная сообщила, что скоро сможет возобновить тренировки

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российская фигуристка Алена Косторная заявила о скором возвращении на лед.

«Уже в ортезе — это значит, что скоро я смогу выйти на лед, гипса нет, и уже ничего не мешает.

С рукой не все так хорошо, как бы хотелось. Не обычный был перелом, есть осложнения. Не очень приятная история, к сожалению", — сказала Косторная на своем YouTube-канале.

В декабре стало известно, что Косторная сломала кисть на тренировке и снялась из-за этого с чемпионата России.

В сезоне-2021/22 18-летняя Косторная заняла второе место на этапе «Гран-при» во Франции и стала третьей на этапе в Канаде.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C_UEvKXCURY&t=1s
Фигурное катание
Алена Косторная
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