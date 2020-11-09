Чемпионка Европы Алена Косторная после выступления на этапе Кубка России в Казани (второе место с 226,31 балла) рассказала, что довольна результатом.

— Тройной аксель не стала прыгать после совещания с тренерами. Все-таки мы работаем вдолгую, главное направление — туда, наверх, на чемпионаты мира, Европы, все главные старты.

226 баллов для первого старта — учитывая то, что я каталась с ошибками и «померла» в середине — это очень и очень хороший результат. Есть над чем работать, мне страшно подумать, что скажут потом о прокате мой хореограф и Сергей Александрович. Конечно, он помогал в доработке программы.

А обычно мы созванивались с Ше-Линн Бурн, в субботу полтора часа совпадали по графику — я брала наушники, ставила телефон, и мы работали. Но в целом — главное начать. (Дмитрий Кузнецов)