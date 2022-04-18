Алена Косторная рассказала о своем отношении к повышению возрастного ценза в фигурном катании

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, как относится в возможному повышению возрастного ценза в фигурном катании.

— Возможно, что летом на конгрессе ISU будет принято решение о повышении возрастного ценза. Для вас это решение можно считать ключевым?

— Безусловно, для меня это будет большой плюс. Но я не вижу особой разницы между 16 и 15 годами, если 17 лет — да, это весомая разница.