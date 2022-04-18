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Сегодня, 13:20

Алена Косторная рассказала о своем отношении к повышению возрастного ценза в фигурном катании

Виктория Кравченко
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Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, как относится в возможному повышению возрастного ценза в фигурном катании.

— Возможно, что летом на конгрессе ISU будет принято решение о повышении возрастного ценза. Для вас это решение можно считать ключевым?

— Безусловно, для меня это будет большой плюс. Но я не вижу особой разницы между 16 и 15 годами, если 17 лет — да, это весомая разница.

Ранее появилась информация, что ISU предлагает оставить возраст выхода во взрослые во всех дисциплинах без изменений (с 15 лет) в следующем сезоне и начать поднимать его с сезона-2023/24 до 16 лет, а с сезона-2024/25 — до 17.

Фигурное катание
Алена Косторная
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