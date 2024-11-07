Косторная пообещала вернуться в фигурное катание: «Я ни разу не врала своим болельщикам»

Российская фигуристка Алена Косторная обратилась к болельщикам после решения пропустить два ближайших сезона.

Спортсменка выступает в парном катании со своим мужем Георгием Куницей.

«Любила фигурное катание и буду любить, всегда была преданна и благодарна своим болельщикам. В первую очередь для них я сообщила, что мы с Георгием взяли паузу в два сезона. Мы вернемся. Сколько раз у меня были травмы, но каждый раз я говорила — восстановлюсь и вернусь. И возвращалась, всегда. Ни разу не врала своим болельщикам. Вернемся, с какие бы позиций нам не приходилось это делать. Будем кататься, пока есть силы», — написала Косторная в своем Telegram-канале.

Она также выразила благодарность руководству Федерации фигурного катания на коньках России за полное понимание.

Ранее фигуристка заявляла, что решение о пропуске двух сезонов связано с личными делами.

В начале октября стало известно, что Косторная и Куница будут работать в академии Евгения Плющенко со взрослыми любителями и с фигуристами юношеских разрядов.