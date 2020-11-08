Алена Косторная: «Переживала, что уход от Тутберидзе и разговоры о «предательстве» скажутся на оценках»

Чемпионка Европы Алена Косторная после победы в короткой программе на Кубке России в Казани (78,15 балла) удивилась своим оценкам,

— У меня был страх с самого момента перехода. Говорят, предательница, кинула... Если были конфликты, любой человек ищет, где лучше, наверное? Это не неблагодарность предыдущим тренерам. Да, некрасиво получилось из-за поставленных программ. Но это жизнь. Я же не специально задумала — вот поставят мне программы, а я возьму и кину.

— Вы думали, вас накажут за уход?

— Да, почитав некоторые отзывы... Думала, что на стартах повлияет. Плюс на прокатах судьи резко оценивали, но и я там допускала ошибки. Я очень переживала и очень удивилась, что даже за неидеальный прокат получаю такие баллы. (Дмитрий Кузнецов)