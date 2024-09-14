Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:41

Косторная: «Уважение Трусовой за то, что она идет вперед»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская фигуристка Алена Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, оценила возвращение на лед Александры Игнатовой (Трусовой).

— Вы плевались от аббревиатуры ТЩК еще пять лет назад, но сейчас Трусова здесь, ты катаешься, Щербакова — ведущая. Хочется всех на льду увидеть?

Косторная: Мы с Сашей пересекается иногда в «Ангелах Плющенко», поэтому для меня не сюрприз, что она катается. Она большая молодец, только уважение ей за то, что она идет вперед, несмотря на то, что у нее что-то иногда не получается. Мы хотели бы кататься настолько долго, насколько позволяет здоровье.

Куница: Анна Щербакова прекрасна в роли ведущей.

Косторная: Сколько мы ни смотрели, не заметили у нее ни одной ошибки. Остальные запинаются, путают, а она — идеально. Сможет ли она стать более великой ведущей, чем была фигуристкой? Ей это будет очень сложно.

Фигурное катание
Александра Трусова - Игнатова
Алена Косторная / Георгий Куница
Читайте также
На Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных
Почему Помазуна и Кривцова отстранили от тренировок
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости