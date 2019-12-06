Алена Косторная: «О четверном прыжке говорить не буду»

Россиянка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе в Финале «Гран-при» в Турине. Она показала результат 85,45 балла.

— Какие ощущения от нового мирового рекорда?

— Те же, что и раньше. Делать свое дело и потом уже смотреть, что поставят судьи.

— Удивились своим оценкам?

— Тренеры настраивали нас на то, что, скорее всего, будет чуть поменьше. Так что это приятная неожиданность. Я знаю примерно свои оценки при чистом прокате, поэтому всегда интересно, что поставят.

— Что вам сказала Этери Георгиевна после проката?

— Не хочу говорить.

— А родители вам что говорят?

— Да ничего особенного. Папа звонит время от времени, спрашивает, как я. Магнитики просит привезти. А с мамой я во время соревнований не особо общаюсь. И она сильно волнуется, и я.

— У вас не все получалось на утренней тренировке. Что произошло?

— Я уже говорила, что если что-то не получается, для меня это не катастрофа. Бывают хорошие тренировочные прокаты, бывают плохие. Тем более, мне достаточно тяжело даются тренировки именно перед соревнованиями. Сама не знаю почему.

— Тяжело выступать первой?

— Наоборот, намного проще.

— Александра Трусова исполнила тройной аксель. А вы четверной прыжок не собираетесь учить?

— Я не буду говорить об этом. (Екатерина Беспалова)