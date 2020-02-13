Российская фигуристка Алена Косторная рассказала об учебе и поступлении в университет.

— Хотя тренировки и занимают большую часть моей жизни, сейчас я стараюсь уделять как можно больше времени учебе, — приводит слова Косторной Tatler. — В следующем году мне предстоит сдать ЕГЭ и поступить в университет. А я до сих пор не могу определиться: журфак или медицинский. Точно знаю, что не хочу становиться тренером, а вот спортивным обозревателем или нейрохирургом — с удовольствием. В школе я появляюсь редко и все задания отсылаю преподавателям по почте.