Алена Косторная начнет сезон на предсезонном турнире в Финляндии

Победительница юниорского финала «Гран-при"-2018/19 и вице-чемпионка мира среди юниоров-2018 Алена Косторная после исполнения произвольной программы на контрольных прокатах сборной России рассказала, где начнет официально сезон.

— Планирую выступить на Finlandia Trophy, — сказала Косторная.

Finlandia Trophy пройдет в финском Эспоо с 11 по 13 октября. Соперницы фигуристки пока неизвестны, поскольку список участников турнира еще не сформирован. (Екатерина Беспалова)