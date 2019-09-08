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Алена Косторная начнет сезон на предсезонном турнире в Финляндии

20:26
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Победительница юниорского финала «Гран-при"-2018/19 и вице-чемпионка мира среди юниоров-2018 Алена Косторная после исполнения произвольной программы на контрольных прокатах сборной России рассказала, где начнет официально сезон.

— Планирую выступить на Finlandia Trophy, — сказала Косторная.

Finlandia Trophy пройдет в финском Эспоо с 11 по 13 октября. Соперницы фигуристки пока неизвестны, поскольку список участников турнира еще не сформирован. (Екатерина Беспалова)

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