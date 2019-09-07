Алена Косторная будет исполнять прошлогоднюю короткую программу на контрольных прокатах

Победительница юниорского Финала «Гран-при"-2018/19 и вице-чемпионка мира среди юниоров-2018 Алена Косторная будет исполнять прошлогоднюю короткую программу «Ангел» 7 сентября на контрольных прокатах в «Лужниках». Именно ее она выполняла в рамках тренировочного проката в субботу.

Ранее объявлялось, что ее короткая программа будет на вампирскую тематику под саундтрек из фильма «Сумерки». Косторная выйдет на лед в 18.26. (Екатерина Беспалова)