Алена Канышева: "Меня давно звали в группу Тутберидзе"

Бронзовый призер финала юниорской серии "Гран-при", 14-летняя Алена Канышева после исполнения короткой программы на контрольных прокатах юниоров в Новогорске рассказала о переходе в группу Этери Тутберидзе и планах на предстоящий сезон.

– Сегодня вы катались просто прекрасно, почти то самое женское одиночное катание, о котором так много говорят…

– В сравнении с прошлым годом я прибавила, но я не могу назвать свое катание женским. Это приходит с возрастом. Девушка взрослеет, начинается кататься более осознанно и это выглядит более женственно.

– То, что это твой второй юниорский сезон, как-то поможет?

– Безусловно, рейтинг будет выше, чем у многих других девочек. Но ведь есть Настя Тараканова и Вика Васильева, которые будут выступать в юниорах уже третий год. У них есть преимущество передо мной – ведь от рейтинга будет зависеть распределение по этапам юниорской серии "Гран-при".

– Что изменилось в сравнении с прошлым сезоном?

– Мое отношение к катанию. В прошлом году для меня контрольные прокаты были большим грузом – ведь с первого сезона было необходимо себя хорошо зарекомендовать. А сейчас у меня новая группа, тренеры, нужно было преподнести себя по-новому, лучше чем была.

– Все очень удивились, когда через месяц после перехода от Светланы Пановой в группу Этери Тутберидзе вы исполнили четверной тулуп…

– Еще с Пановой мы начинали работу над четверными, но не над тулупом, а над сальховом. Плюс у меня всегда получался хорошо тройной тулуп. Перед переходом волновалась, так как понимала к какому тренеру я иду. Первое, что у меня спросила Этери Георгиевна: "Почему ты ушла?" Я ответила, но на эту тему пока не могу говорить публично. Вообще меня давно звали в группу Тутберидзе. Сначала я отказывалась, а потом поняла, что делала это зря. Меня не то, чтобы прямо приглашали, но просто передали: "Этери Георгиевна не против видеть тебя в своей группе".

– Что для вас значит попадание в эту группу?

– Это не аванс или удача, это честь.

– Что изменилось в тренировочном процессе?

– Атмосфера, потому что в этой группе очень высокая конкуренция, ты смотришь и думаешь: "Разве я так не могу?" Просто идешь и делаешь.

– Как обстоят дела с четверными?

– Хорошо, но пока решили обойтись без них в произвольной программе. У меня была травма, из-за которой я не могла прыгать. Ведь неизвестно, что будет после падения. Если взять прошлогодний финал юниорской серии "Гран-при", та же Алена Косторная откаталась чисто и выиграла с одними тройными, а Саша Трусова упала.

– Главная задача на предстоящий сезон?

– Стать лучшей среди юниоров и потом выйти во взрослые.

– Фигурное катание это ваш выбор или родителей?

– Мой. Меня сводили на каток один раз, и я стала спрашивать: "А можно сходить еще?" Мне понравилось. Плюс, у меня сестра занималась балетом на льду. Вот так я с "фонариков" и "козликов" я дошла до четверных (смеется).

– На кого ориентировались из топ-фигуристок?

– Раньше Юлия Липницкая и Аделина Сотникова, сейчас это Алина Загитова и Женя Медведева. Для меня все они равны, но кумира нет.

– Как дела с учебой?

– Я – отличница, учусь в обычной школе Учителя идут навстречу и могут помочь, а так репетиторы, у нас с самого начала было условие – если я буду плохо учиться, то фигурное катание для меня закончится (смеется). (Екатерина Беспалова)