«Алена, давай тройной акселек! Молодец!» Плющенко опубликовал видео с тренировки
15:50
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в сторис в Instagram опубликовал видео с тренировки его группы, забавно прокомментировав его.
В ролике показано, как специалист говорит фигуристке Алене Косторной исполнить тройной аксель и хвалит Леонида Свириденко за исполнение четверного лутца.
«Ну что, у нас все, слава богу, хорошо. Все работаем, трудимся. Алена, в ноги сядь! И акселек тройной давай, давай! Молодец! Процесс идет, все нормально. Леня, четверной лутц, молодчик», — сказал тренер.
Ранее сообщалось, что ученица Плющенко Алена Косторная полностью восстановилась после коронавируса.
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