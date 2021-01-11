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«Алена, давай тройной акселек! Молодец!» Плющенко опубликовал видео с тренировки

15:50
Евгений Плющенко и Алена Косторная. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Плющенко и Алена Косторная. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в сторис в Instagram опубликовал видео с тренировки его группы, забавно прокомментировав его.

В ролике показано, как специалист говорит фигуристке Алене Косторной исполнить тройной аксель и хвалит Леонида Свириденко за исполнение четверного лутца.

«Ну что, у нас все, слава богу, хорошо. Все работаем, трудимся. Алена, в ноги сядь! И акселек тройной давай, давай! Молодец! Процесс идет, все нормально. Леня, четверной лутц, молодчик», — сказал тренер.

Ранее сообщалось, что ученица Плющенко Алена Косторная полностью восстановилась после коронавируса.

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