Алексей Ягудин жестко ответил хейтерам Ольги Бузовой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в интервью YouTube-каналу «Стрелец-молодец» высоко оценил трудолюбие Ольги Бузовой, прошедшей в финал шоу «Ледниковый период», а также ответил хейтам певицы.

«Этот человек прошел в финал нашего проекта. Я приходил на лед — она уже на льду, я уходил со льда — она еще там. Я не говорю о том, что она работает, а другие — нет. Но вот этим людям, которым почему-то начала мешать Бузова, я бы пожелал хотя бы одного процента ее трудоспособности. Где вы, а где Бузова? Вот так я им скажу.

За это время, четыре месяца «Ледникового периода», это не просто прийти, надеть конечки, что-то там покататься и все. Это действительно очень тяжкий труд. Мне легче. Пришел, пару часов подготовился, походил по парам, узнал все. Любой объем материала я по каким-то словам писал, потом объединял в тексты. Я работаю «без уха», мне нравится вживую. Подводки — понятно, а сама коммуникация — все только свое. Мне нужна живая реакция. Вот так день потрудился, а ребята там часами, до ночи", — сказал Ягудин.