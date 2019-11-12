Алексей Ягудин: «У всех возникает вопрос: «А где наши мужики? Что с ними случилось?».

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился мнением о российском мужском фигурном катании. Ранее в одном из интервью он сказал, что спортсменам «не хватает стальных яиц».

- Да, это мои слова, и я думаю, что если мы абстрагируемся от анатомии, то всем понятен смысл этой фразы, — цитирует Ягудина официальный сайт телерадикомпании «Мир». — Если брать результат вообще всех стран, которые принимают участие в международных соревнованиях, то, конечно, 6-е или 8-е место на чемпионате мира — это круто. Но если мы вспоминаем 1994-й год — Лиллехаммер, Алексей Урманов, 1994-й — Илья Кулик, 2002-й — я, 2006-й — командный турнир в Сочи, Евгений Плющенко. Естественно, у всех возникает вопрос: «А где наши мужики? Что с ними случилось?».



Сейчас такое время, когда женщины сказали мужикам: «Отодвиньтесь, дайте мне руль: я поехала за медалями». Мужчины немножко отошли на второй план. Спорт молодеет. Если мы берем фигурное катание, то средний возраст, например, мужчин, которые выигрывали (опять же, берем наших) — 21-22 года. Кулик, Урманов, Плющенко и я именно в этом возрасте выигрывали Олимпийские игры. Девчонки наши сейчас выигрывали и в 15, и в 16 лет.