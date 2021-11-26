Алексей Ягудин: «У российских фигуристов ноль шансов на Олимпиаде с такими прокатами»

Олимпийский чемпиона Алексей Ягудин высказался по поводу выступления российских фигуристов на «Гран-при» в Сочи.

«Пускай меня в дальнейшем ругают, но я скажу: так нельзя! Ну нельзя так! Мы не привыкли к тому, что наши фигуристы — это какой-то средний уровень. Мы всегда стремимся, у нас великая спортивная держава, у нас всегда фигурное катание было на высочайшем уровне. Но то, что сегодня показывают наши мужчины... Конечно, мы их поддерживаем, желаем, чтобы они завтра реабилитировались. Но при таких прокатах, которые показывают наши мужчины в этом сезоне, вообще никаких шансов. И так практически нет шансов на олимпийский пьедестал. Не в командном турнире, а в одиночном. Надо поискать подходы, чтобы выходить из этой ситуации. Ноль шансов. Ноль шансов, чтобы побороться на Олимпиаде с такими прокатами», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Турнир в Сочи стартовал сегодня, 26 ноября. По итогам короткой программы никого из российских спортсменов нет в лидирующей тройке.