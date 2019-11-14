Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в интервью «СЭ» отметил, что нынешняя система отбора фигуристов в сборную России является правильной.

— Много говорится о том, что в России сейчас сумасшедшая конкуренция в женском одиночном катании. Может быть, стоит попробовать раздвоить заявку на чемпионат Европы и мира, как у японок в прошлом году? Трое поехали на Чемпионат четырех континентов, трое — на чемпионат мира. Или хотя бы не четыре, а пятерых человек задействовать.

— Понятно, что нет идеальных систем. Повышают возраст — взрослые довольны, молодые нет. С четверными то же самое: те, кто прыгал тройной аксель, возмутятся. И в данном случае я как спортсмен, занявший второе место на чемпионате России, тоже не пойму — для меня европейский турнир очень значим, и плевать, что в сборной длинная скамейка. В Америке за всю историю было, может, пару раза, когда посылали четвертую фигуристку. Там железное правило: кто отобрался — едет, никаких замен.

У нас система лучше. Первое — второе место едут практически гарантированно, а по поводу третьего федерация может принять решение, учитывая чемпионат Европы. Судя по результатам, в прошлом сезоне федерация решила все правильно. Для федерации это огромная ответственность, надо понимать. И та система, которая есть у нас, более лояльная, спокойная и правильная. (Дмитрий Кузнецов)

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