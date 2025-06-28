Алексей Ягудин рассказал, в чем сурова Алина Загитова

Олимпийский чемпион, исполнитель роли Эгля в шоу Алины Загитовой «Ассоль» Алексей Ягудин рассказал «СЭ» о совместной работе с фигуристкой.

— Откуда на мне появились дреды? Алина захотела, чтобы я был таким рассказчиком. Не то Оззи Осборн, не то Охлобыстин. Пришлось отказаться от прыжка. Это невозможно, большой риск. Если слетят дреды — будет совсем не смешно.

— Алина — суровый руководитель?

— В какой-то момент да. Иногда взрослые фигуристы ведут себя как дети. Я ратую за то, чтобы разок гавкнуть и всех встряхнуть. У всех хи-ха, ха-ха понятно почему — ты упадешь, ну парик уронишь, да, ты будешь виноват. Но в итоге всё воспримут как вину Алины, это ее шоу. Она и повышала голос, старалась держать всех в тонусе.

— Она не ребенок уже?

— Нет. Я не был на первом ее изобретении, «Хранители времени», но был удивлен — что она реально знает, где какая фраза. Часто, когда ты во главе, то делегируешь. А она в курсе всего. Спросила, где моя шляпа Эгля, все мониторит.