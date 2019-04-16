Алексей Ягудин: "Пока не поднимешь задницу с дивана - ничего не будет"

Олимпийский чемпион-2002 в мужском одиночном катании Алексей Ягудин заявил, что секретом успеха является постоянная работа. Он также добавил, что ему постоянно приходилось конкурировать с самим собой.

- Помните персонажа Сергея Светлакова из ТВ-шоу "Наша Раша"? Человек, который завалился на диван, смотрит телек и чешет при этом себе пузо, - приводит слова Ягудина TUT.by. - Так вот: даже в таком положении можно мечтать и желать что-то сделать. Но пока задницу не поднимешь с дивана и не займешься делом - ничего не будет. За тебя никто ничего не сделает. Ты навсегда так и останешься персонажем, разговаривающим с телевизором. Так что лайфхак прост: вставать и работать.

С кем мне приходилось сильно конкурировать? С самим собой. Конечно, если мы говорим о внешних проявлениях борьбы, то понятно, что в большом спорте, безусловно, была очень непростая конкуренция с Женей Плющенко. Потом пришла работа на телевидении, где есть куча других телеведущих, - снова конкуренция. Но самая сильная и постоянная борьба идет у меня внутри, с самим собой.

Напомним, Ягудин также является четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

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