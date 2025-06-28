Ягудин назвал свои любимые книги: «Войну и мир» читал только по диагонали»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин ответил на вопрос «СЭ» о самых запомнившихся ему книгах.

— Ледовое шоу «Ассоль» с вашим участием поставлено по книге — а у вас есть любимая?

— Я не скрываю, и мне немножко стыдно — не увлекаюсь литературой. Мне подсказывает Таня (Тотьмянина, жена фигуриста. — Прим. «СЭ»).

— То есть «Войну и мир» какую-нибудь не читали?

— Раньше-то мы все читали. Но «Война и мир» — это с ума сойти. Как читали? По диагонали!

Мне в детстве нравилась детская сказка «Синяя борода», хоть она и с агрессией. Еще недавно прочитал книгу про историю золота. И третья — с медведем на обложке... «Тонкое искусство пофигизма».