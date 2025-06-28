Фигурное катание
28 июня, 12:45

Ягудин назвал свои любимые книги: «Войну и мир» читал только по диагонали»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин ответил на вопрос «СЭ» о самых запомнившихся ему книгах.

— Ледовое шоу «Ассоль» с вашим участием поставлено по книге — а у вас есть любимая?

— Я не скрываю, и мне немножко стыдно — не увлекаюсь литературой. Мне подсказывает Таня (Тотьмянина, жена фигуриста. — Прим. «СЭ»).

— То есть «Войну и мир» какую-нибудь не читали?

— Раньше-то мы все читали. Но «Война и мир» — это с ума сойти. Как читали? По диагонали!

Мне в детстве нравилась детская сказка «Синяя борода», хоть она и с агрессией. Еще недавно прочитал книгу про историю золота. И третья — с медведем на обложке... «Тонкое искусство пофигизма».

Евгений Плющенко и&nbsp;Алексей Ягудин.«Женька Плющенко там должен быть». Заявление Ягудина, вызывающее уважение

Алексей Ягудин
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
    Загитова сообщила о солд-ауте на все показы ее шоу «Ассоль» в Санкт-Петербурге

