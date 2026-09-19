Ягудин назвал отзыв нейтрального статуса у Валиевой и Кондратюка издевательством

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал отзыв нейтрального статуса Камилы Валиевой и Марка Кондратюка.

— Не все получили нейтральный статус. Кому-то его сначала дали, а потом отозвали. Как к этому относиться и что теперь делать?

— А что делать? Сегодня разговаривал в том числе с Александром Ильичом Коганом. Подавать апелляцию, судиться, пытаться понять почему. Там же четко написано, что никаких объяснений они не дают: просто нет — значит нет, да — значит да. Просто сначала было «да», а потом стало «нет» — от этого еще обиднее и ужаснее.

Я даже не понимаю, какие эмоции испытывают спортсмены. Как наблюдателю со стороны мне трудно это осознать. Это разрушение вообще всех мыслей, всего внутреннего стержня. Я не понимаю, как у ребят еще остаются силы.

Степанова и Букин, можно сказать, в кавычках были к этому подготовлены, потому что пару раз их не пускали на другие турниры по каким-то абсолютно надуманным причинам. А то, что произошло с Марком и Камилой... Давайте скажу своим, ягудинским языком: это просто издевательство. Ты даже не сам что-то сделал, занял не то место — тебя другие, не дав возможности показать себя, просто уничтожают. Это ужасно.

В августе Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус Валиевой и Кондратюку, однако позднее отозвал его. 10 сентября стало известно, что организация не удовлетворила апелляции российских фигуристов на отзыв нейтрального статуса.