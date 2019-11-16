Алексей Ягудин: «Мы увидели ту самую Медведеву»

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин рассказал о впечатлениях от произвольной программы Евгении Медведевой на этапе «Гран-при» в Москве.

— Эмоции переполняют нас всех, — сказал Ягудин в эфире Первого канала. — Сколько трудов это стоило. Это безупречно пройденный турнир. Чистейшая короткая и произвольная программы.

Очень много говорилась, что она в хорошей форме. Теперь мы увидели ту самую Медведеву. Ту, которой можно доверять.

Это было громаднейшей давление со стороны публики, со стороны болельщиков. Со стороны ее самой. Но она справилась.