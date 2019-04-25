Олимпийский чемпион-2002 в мужском одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на попытку 12-летнего Максима Белявского исполнить пятерной тулуп на "удочке".

- Информация не стоит шумихи. Это ни о чем! - приводит слова Ягудина портал Team Russia. - Что комментировать, если человек исполняет прыжок на "удочке"? Мальчик сколько весит? Килограммов сорок? Его можно поднять – и он будет крутиться. Мы на этой "удочке" пятерные аксели прыгали еще миллиард лет назад. А на соревнованиях пятерной, думаю, будут прыгать лет через пятнадцать.

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