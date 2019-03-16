Алексей Ягудин: "Мы банки пивные собирали, а им 30 тысяч мало"

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин раскритиковал выступающих в танцах на льду Бетину Попову и Сергея Мозгова. Спортсмены накануне пожаловались на низкие зарплаты.

– Ничего себе! Какой кошмар! Нам раньше ни зарплат, ни сборов, ничего не предлагали! И ведь как-то ведь живы и здоровы, – написал Ягудин в Инстаграме. – Татьяна Тотьмянина носила с мамой одну пару обуви на двоих и спали на заводе в Перми, сдвигая стулья! Евгений Плющенко и Максим Маринин из Волгограда приехали и нечего было есть! Мы банки пивные собирали! А им 30 тысяч мало. Работать надо и результат будет, в том числе и финансовый.