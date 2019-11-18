Алексей Ягудин: «Медведевой сложно соревноваться с новым поколением фигуристок»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отметил, что Евгении Медведевой сложно бороться с новым поколением фигуристок, которые творят историю современного женского одиночного катания.

19-летняя Медведева на этапе серии Гран-при в Москве заняла второе место, набрав по сумме двух программ 225,76 балла. Победительницей стала россиянка Александра Трусова (234,47).

— Да, с теми, кто сегодня творит историю современного женского одиночного катания, ей трудно соревноваться, и в то же время она пишет свою историю, — цитирует ТАСС Ягудина. — Она уже не летает в облаках, она давно сняла свои розовые очки, живет в реальности, за что ей большое уважение. Она перестала бороться не пойми с кем — с мнением, со СМИ, с чужими болельщикам, и сегодня она соревнуется сама с собой.

Я счастлив, что Женя успешно выступила именно в Москве, на домашнем льду. И все-таки она доказала, что публикации в СМИ, согласно которым она тренировалась как никогда, оказались правдой. Она продемонстрировала всем, что обрела внутреннюю гармонию, как бы ее не дергали в разные стороны, что она адаптировалась к новым условиям, и что смогла показать свой максимум, завоевав еще большее доверие к себе своим жизненным путем.