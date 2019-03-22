Алексей Ягудин: "Кланяемся Загитовой за победный прокат"

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин - о выступлении Алины Загитовой на чемпионате мира. Она заняла первое место. Второй стала другая подопечная Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева из Казахстана. На третьей позиции еще одна россиянка Евгения Медведева.

- Это просто гениально, Этери Тутберидзе. Золото и серебро чемпионата мира, - сказал Ягудин в эфире "Первого канала". - Поздравляем тебя, Алина, дорогая, кланяемся за тот прокат, которым ты завоевала золото чемпионата мира. И Женя Медведева нашла в себе силы после стольких неудач и вернулась в элиту. Хочется, чтобы наши мужчины взяли мастер-класс у женщин, чтобы нам опять было интересно смотреть мужское катание.

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