Алексей Ягудин: "Чемпионат мира сделали три человека – Чен, Ханю и Загитова"

Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин зажигательно рассказал о феерическом дне на чемпионате мира и высказал отношение к веганству Евгении Медведевой. Не обошлось и без Михаила Коляды.

– Чемпионат пролетел очень быстро, Алексей. Какой момент вам запомнился больше всего?

– Миллиард мишек на льду после проката Ханю! Шутка, конечно. Чемпионат сделали три человека – это я говорю как одиночник. Натан Чен, Юдзуру Ханю и Алина Загитова. Хотя и Женя Медведева – тоже одна из героинь... Давайте ограничимся сегодняшним днем и американцем и японцем, потому что выбор сложнейший.

– Кстати, Евгения сегодня сказала, что стала веганом. Не ест мясо, почти не потребляет молочные продукты. А на вашей памяти фигуристы-веганы были? Это вообще не сложно – без энергии от мяса спортом заниматься?

– Кто-то на лезвии с золотым покрытием, кто-то на лезвиях "Жигули". Я думаю, что мясо нужно для организма. Но возможно, в Канаде какое-то модное течение – веганы. Если Жене это не мешает – да ради бога. Главное же, чтобы наши фигуристки одерживали победы. Пусть Жене это поможет. Ты вообще можешь быть любой, так сказать, жизненной ориентации – это никого не волнует, катайся хорошо.

– Возвращаясь к чемпионату: как вам масштаб события?

– Чемпионат – лучший за все мое время в фигурном катании, с 1997 года точно. 22 года прошло, ничего себе… (смеется) Жаль, что не все богатство могучего русского языка можно использовать, чтобы полностью это описать. Бывают вот фильмы документальные, комедии, драмы. Это была фантастика. Что-то невероятное. Сюрреализм. (Дмитрий Кузнецов)

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