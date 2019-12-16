Алексей Венедиктов: «Надо поддержать Тарасову. Несправедливо»
16 декабря 2019, 23:04
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал скандал между известными тренерами по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и Этери Тутберидзе. Ранее специалисты обменялись резкими высказываниями на фоне решения ученицы Тутберидзе Алины Загитовой приостановить карьеру.
«Считаю, что надо поддержать Татьяну Анатольевну Тарасову. Несправедливо», — написал Венедиктов в Twitter.
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