Алексей Венедиктов: «Надо поддержать Тарасову. Несправедливо»

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал скандал между известными тренерами по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и Этери Тутберидзе. Ранее специалисты обменялись резкими высказываниями на фоне решения ученицы Тутберидзе Алины Загитовой приостановить карьеру.

«Считаю, что надо поддержать Татьяну Анатольевну Тарасову. Несправедливо», — написал Венедиктов в Twitter.