Алексей Урманов: «Пускай конкуренты совершенствуются и подтягиваются к Трусовой»

Олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании Алексей Урманов высказал свое отношение к успехам российской фигуристки Александры Трусовой. По его словам, ее рекорды ожидаемы.

— Разве кто-то не ожидал? Специалисты знали, что девочка владеет различными четверными прыжками, что у нее запланирован соответствующий контент на произвольную программу, — цитирует Урманова teamrussia.pro.

— Однако на рядовых любителей фигурного катания произвело впечатление то, с каким преимуществом победила Трусова, выигравшая в произвольной 20 баллов у Евгении Медведевой и почти столько же у Рики Кихиры.

— Просто не все знают стоимость того или иного элемента.

— Так можно ли в этом сезоне обыграть Трусову при условии достаточно чистого с ее стороны катания?

— Даже затрудняюсь ответить. Говорить, что это невозможно, неправильно по всем статьям. Что в таком случае делать остальным?

— Предположим, бороться за второе и третье места.

— Бороться нужно всегда от начала и до конца. На сегодняшний день задана планка. К ней и надо двигаться. В этом, собственно, состоит смысл спорта. Пускай конкуренты совершенствуются и подтягиваются.